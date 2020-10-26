Кострома, 26 октября 2020, 10:43 — REGNUM Главный врач Нерехтской больницы Сергей Ломакин отрицает информацию о грубом нарушении норм хранения «коронавирусных» отходов в медучреждении — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, работа по обращению с чрезвычайно эпидемиологически опасными отходами класса «В» в больнице организована в соответствии со всеми санитарными правилами.
Напомним, фотографии использованных костюмов и масок, оставленных медиками на территории больницы после посещения больных с подозрением на коронавирус, опубликовал председатель Костромского областного союза «Соцпроф» Дмитрий Аникин.
Проверку соблюдения порядка утилизации отходов в Нерехтской больнице в настоящее время проводят департамент здравоохранения и Роспотребнадзор. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.
Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области «коронавирусные» отходы выкидывают на улицу