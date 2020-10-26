Владикавказ, , 10:42 — REGNUM В Северной Осетии продлен еще на неделю режим изоляции и нерабочих дней для пожилых людей. Указ об этом 23 октября подписал глава субъекта Вячеслав Битаров.

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Согласно документу лица в возрасте 65 лет и старше должны оставаться дома до 1 ноября, исключение составляют лишь работники производств и организаций, нахождение которых на рабочем месте необходимо для организации деятельности предприятия.

Напомним, предыдущий документ, продлевающий режим изоляции и нерабочих дней для пожилых людей, был подписан на срок с 19 октября по 26 октября. В целом по республике пенсионеры старше 65 лет не работают с марта 2020 года. Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы в РСО-Алании, так же, как и в целом по России и в мире, отмечается рост новых выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба на 26 октября, в субъекте ежедневный прирост пациентов с COVID-19 находится в пределах 50 — 56 человек в день.

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