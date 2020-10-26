Москва, , 10:39 — REGNUM В Москве нормативные затраты на каждого учащегося государственных образовательных учреждений составляют от 135 тыс. до 175 тыс. рублей в год. Об этом 26 октября сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, за десять лет нормативы финансирования выросли в 2−2,5 раза. К январю 2020 года затраты на одного учащегося с первого по четвертый класс составили 135 тысяч рублей в год, на ученика с пятого по девятый класс выделяется 155 тысяч рублей, на ученика старших классов — 175 тысяч рублей в год.

Также средства выделяются на воспитанников дошкольного отделения групп полного дня — в год по 185 тысяч рублей.

Из этих средств образовательные учреждения оплачивают коммунальные услуги, охрану, клининг, зарплату педагогов и мероприятия по повышению квалификации, закупку мебели и учебников, пояснил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.