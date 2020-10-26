Кэри, США, , 10:38 — REGNUM В «королевской битве» Fortnite появилась экипировка персонажей фильма «Охотники за привидениями». Об этом сообщалось 25 октября на официальной странице игры в Twitter.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1320153098501812224

За внутриигровую валюту геймеры могут получить 10 новых тематических обликов (5 женских и 5 мужских), а также кирку, дельтаплан и два предмета на спину. Пока неизвестно, как долго этот набор будет доступен в магазине Fortnite.

Напомним, Fortnite — это популярный многопользовательский шутер, разработанный компанией Epic Games. Его релиз состоялся в 2017 году.

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