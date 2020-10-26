Кострома, 26 октября 2020, 10:36 — REGNUM Отделение партии «Новые люди» в Костроме выступило против «ограничения досуга» молодых жителей Костромской области — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Представители партии просят отменить запрет на проведение массовых мероприятий численностью больше 10 человек, введённый в регионе с 23 октября по 1 декабря 2020 года.
Партийцы считают, что ограничения нецелесообразны и не дадут желаемого эффекта — молодёжь станет искать развлечений в других регионах, а организация банкетов и свадеб уйдёт в «тень».
Обращение с просьбой отменить ограничения в администрацию Костромской области партия направит на следующей неделе.
Необходимость запрета на проведение культурных и развлекательных событий костромские власти объясняют эпидемиологической обстановкой, сложившейся в регионе.
По официальной информации, число ежедневно выявляемых случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Костромской области 24 октября достигло 100 человек, 25 октября медицинские лаборатории зафиксировали уже 103 таких случая.