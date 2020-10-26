Кострома, , 10:36 — REGNUM Отделение партии «Новые люди» в Костроме выступило против «ограничения досуга» молодых жителей Костромской области — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Представители партии просят отменить запрет на проведение массовых мероприятий численностью больше 10 человек, введённый в регионе с 23 октября по 1 декабря 2020 года.

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Партийцы считают, что ограничения нецелесообразны и не дадут желаемого эффекта — молодёжь станет искать развлечений в других регионах, а организация банкетов и свадеб уйдёт в «тень».

"Партия выступает против ограничения досуга для молодых жителей Костромской области. Чаще всего коронавирус в тяжёлой форме протекает у людей старше 65 лет, в то время как молодёжь переносит инфекцию бессимптомно, либо в лёгкой форме. К тому же во время ограничений конференции, свадьбы, банкеты попросту переносят в другой, близлежащий к Костромской области регион. Это способствует оттоку финансов из региона и убыткам во всех видах бизнеса, связанных с event-сферой, которая еще не оправилась даже от первой волны самоизоляции», — говорится в сообщении партии, опубликованном в официальной группе ВКонтакте.

Обращение с просьбой отменить ограничения в администрацию Костромской области партия направит на следующей неделе.

Необходимость запрета на проведение культурных и развлекательных событий костромские власти объясняют эпидемиологической обстановкой, сложившейся в регионе.

По официальной информации, число ежедневно выявляемых случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Костромской области 24 октября достигло 100 человек, 25 октября медицинские лаборатории зафиксировали уже 103 таких случая.