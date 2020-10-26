Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Xbox выпустила холодильники в виде игровой консоли Xbox Series X. Об этом 25 октября сообщила «Игромания».

Такие холодильники уже получили интернет-блогер iJustine и исполнитель Снуп Догг. Сообщается, что компания планирует разыграть ещё один между геймерами.

Напомним, с самого анонса консоли Xbox Series X в сети шутили на тему того, что она похожа на холодильник. Вероятно, таким образом маркетологи Xbox решили поддержать игровое сообщество.

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