Минск, , 10:37 — REGNUM Завод «Гродно Азот» продолжает свою работу в штатном режиме, как и остальные предприятия концерна «Белнефтехим». Об этом 26 октября рассказал журналистам пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

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«Сегодня утром группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих «Гродно Азот» на смену», — заявил Тищенко.

При этом он уточнил, что большая часть из данной группы не имеет отношения ни к заводу, ни к профессии рабочего.

«Завод работает, технологические процессы идут в штатном режиме, забастовки нет, информация в Telegram-каналах не подтверждается», — также отметил представитель «Белнефтехима».

При этом Тищенко уточнил, что остальные предприятия концерна также ведут свою работу в штатном режиме.

В то же время ранее портал Тut. by со ссылкой на очевидцев сообщил, что возле проходной ОАО «Гродно Азот» были произведены задержания и что на крупнейших белорусских предприятиях с утра дежурят милицейские наряды и люди в балаклавах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в республике.