Омск, , 10:29 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 октября в региональном министерстве здравоохранения.

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За весь период пандемии в Омской области умерли 406 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Напомним, за сутки 25 октября в Омской области также ушли из жизни четыре пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 октября в регионе выявлено 14 815 носителей SARS-CoV-2.

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