Пенза, , 10:30 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Пензенской области организовало работу «горячей линии» по качеству и безопасности плодоовощной продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

С 26 октября по 9 ноября специалисты управления по телефону единого консультационного центра проинформируют граждан о правильности выбора плодоовощной продукции; требований к качеству и безопасности, а также срокам годности, маркировки продукции. Кроме этого, жителей проконсультируют, куда писать обращение в случае обнаружения некачественного продукта в магазине.

Единый консультационный центр работает в круглосуточном режиме и принимает звонки по бесплатному номеру — 8−800−555−49−43 как на русском, так и на английском языках.

Для жителей Пензенской области организована консультация по телефону регионального управления Роспотребнадзора: 8−800−707−64−22 или (8412) 66−09−48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45, (перерыв с 12:00 до 12:45 по местному времени).

ИА REGNUM напоминает, прокуратура Пензенской области с 29 сентября по 6 октября организовала работу горячей линии по вопросам защиты прав жителей и хозяйствующих субъектов в условиях распространения коронавируса. В основном жители области жаловались на ненадлежащее оказание медпомощи, нарушение масочного режима в общественном транспорте и местах общего пользования, отказе в страховой выплате в связи с заражением коронавирусом при исполнении должностных обязанностей в медучреждении.

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