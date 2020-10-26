Тбилиси, , 10:25 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 1872 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом 23 октября опубликовали на правительственном сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 30 303 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 11 370 человек победили инфекцию, в том числе 603 за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 215 человек с диагнозом COVID-19, из них 14 в течение последних суток. В стационаре лечат 3832 пациента, в оборудованных гостиницах — 2249. На карантин поместили 3769 человек.

Стоит отметить, что в Грузии после непрерывного роста количества выявленных в сутки случаев заражения коронавирусом этот показатель 24 октября достиг максимума с начала пандемии и составил 1941. На следующий день он снизился до 1928.

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