Москва, , 10:20 — REGNUM Наиболее действенной мерой борьбы с нелегальными перевозчиками является арест их транспорта. Об этом 26 октября сообщили в департаменте транспорта Москвы.

«Безопасность пассажиров — наш приоритет. Арест транспорта нелегальных перевозчиков — это самая действенная мера борьбы с ними», — говорится в информации.

Всего с начала 2020 года в Москве эвакуировали 2300 автобусов и автомобилей таких перевозчиков, рассказали в департаменте. Они описали схему: недобросовестные перевозчики покупают автобус и выводят на популярный маршрут, не оформляя бизнес официально.