Чхонан, Южная Корея, , 10:24 — REGNUM В Южной Корее выявили первый с февраля 2018 года очаг высокопатогенного птичьего гриппа (Al). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

По их словам, штамм птичьего гриппа H5N8 был обнаружен в образце помёта диких птиц в городе Чхонан провинции Чхунчхон-Намдо.

Известно, что в данной провинции расположена 181 птицеферма, на которых выращивают около 2,74 млн голов.

Отмечается, что в связи с выявлением заразного вируса ветеринарные органы ограничили перемещение домашних птиц в радиусе 10 км от места обнаружения штамма H5N8.

Кроме того, был введен запрет на покупку и продажу птицы на местных рынках.