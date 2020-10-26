Ново-Огарево, Московская область, , 10:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщается 26 октября на сайте Кремля.

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Так, спикер Госдумы доложил главе государства, что в настоящее время на больничной койке с COVID-19 находятся 38 депутатов, один из них в реанимации.

«Вы знаете, что один депутат умер в результате пандемии», — сказал Володин.

Он также уточнил, что всего COVID-19 переболел 91 народный избранник. В Госдуме делают всё для того, чтобы внедрить новые формы там, где возможно, перейдя на дистанционную работу в рамках комитетов, или видеоконференцсвязь.

Как сообщалоИА REGNUM, по данным оперативного штаба, всего в России выявлено 1 513 877 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 26 050 человек, выздоровели — 1 138 522. Всего было проведено более 57,3 млн тестов на коронавирус.