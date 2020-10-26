Берлин, , 10:18 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 8685 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 октября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 437 866.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 24 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 10 056.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 321 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (110 516 заразившихся), Бавария (91 569) и Баден-Вюртемберг (69 601).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 5,4 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.