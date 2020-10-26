Магадан, Магаданская область, , 10:22 — REGNUM В Магаданской области на дистанционном обучении находятся 312 учеников, в 20 школах Магадана начались внеплановые каникулы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Читайте также: Школы в Кузбассе почти на месяц уйдут на «дистанционку»

На самоизоляции по причине COVID-19 находятся 437 человек (35 педагогов, 402 учащихся).

В школах Колымы выявлено 19 заболевших COVID-19 (9 педагогов, 10 учащихся) и 115 заболевших гриппом и ОРВИ (9 педагогов, 106 детей).

В профилактических целях закрыта школа в посёлке Стекольный, частично закрыты ещё две. На дистанционном образовании учатся четыре класса (на 22 октября их было 89).

В детских садах ОРВИ болеют 379 человек (19 педагогов, 360 детей), COVID-19 диагностирован 34 колымчан (29 воспитателей, пять воспитанников).

В садах 697 человек (33 воспитателя, 664 ребёнка) контактные по коронавирусу (на 22 октября контактными были 32 воспитателя и 340 детей).

В Магадане закрыты на карантин по контакту два детских сада, один частично в Синегорье и одна группа в посёлке Ола, пишет «Магаданская правда».

Каникулы продлятся по 8 ноября включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 октября по 22 ноября все школы в Кемеровской области переходят на дистанционный режим работы.