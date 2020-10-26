Уфа, , 10:29 — REGNUM На 22 процента выросло в Башкирии число наездов на пешеходов со смертельным исходом за девять месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 26 октября сообщил министра транспорта Алан Марзаев на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, с начала года произошло 3091 ДТП, это на 8 процентов меньше показателя прошлого года. При этом пострадали 3828 человек, что на 10,4 меньше, чем в прошлом году. В этих авариях погибли 370 человек, что на семь человек больше в сравнении с прошлым годом, отметил он.

Глава Башкирии Радий Хабиров остался не доволен такой статистикой: «Я честно говоря не очень понимаю, что происходит. В 2019 году мы очень хорошо отработали по потерям в дорожно-транспортных происшествиях. У нас динамика была одной из лучших в Приволжском федеральном округе. А сейчас она становится хуже и хуже».

Он также отметил, что руководство знает, где происходят наезды на пешеходов и при каких обстоятельствах: где-то нет разметки, где-то нет предупреждающих знаков. И этим нужно заниматься. В результате Хабиров дал поручение министру транспорта республики остановить гибель людей на дорогах.

При этом он подчеркнул, что оценивает работу министра транспорта региона как неудовлетворительную и будет в конце текущего года принимать решение.

«Я вас всех поменяю лучше тогда», — сообщил глава республики.

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