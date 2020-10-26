Омск, 26 октября 2020, 10:11 — REGNUM По состоянию на 26 октября в Омской области коронавирус выявлен у 14 815 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 190 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.
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За сутки в Омской области выздоровели 85 человек, за весь период — 10 964.
В омских лабораториях за всё время провели 608 669 исследований на коронавирус.
Напомним, за сутки 25 октября в Омской области было выявлено 189 носителей SARS-CoV-2.
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