Омск, , 10:11 — REGNUM По состоянию на 26 октября в Омской области коронавирус выявлен у 14 815 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 190 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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За сутки в Омской области выздоровели 85 человек, за весь период — 10 964.

В омских лабораториях за всё время провели 608 669 исследований на коронавирус.

Напомним, за сутки 25 октября в Омской области было выявлено 189 носителей SARS-CoV-2.

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