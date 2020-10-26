Махачкала, , 10:10 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов назвал беспределом состояние архитектурного облика городов республики. В этой связи он поручил мэрам Махачкалы и Каспийска до конца ноября текущего года навести порядок с наружной рекламой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона по итогам заседания совета по развитию градостроительства и архитектуры в республике.

«Мы рассмотрим вопросы состояния архитектурного облика городов, в частности Махачкалы и Каспийска, вид фасадов зданий, размещения рекламы. Необходимость рассмотрения этого вопроса — это скорее крик души: на этот беспредел, строительный хаос невозможно спокойно смотреть», — сказал Меликов.

По его словам, первое, что отмечают туристы в Дагестане, — это строительный хаос, которого нет ни в одном субъекте России. Он поручил руководителям Махачкалы и Каспийска до 15 ноября предоставить концепции развития городов, а также до конца ноября навести порядок с наружной рекламой.

Ранее сообщалось, что в Дагестане почти 400 многоквартирных домов построены незаконно, причем некоторые из них полностью заселены.

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