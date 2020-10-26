Владикавказ, , 10:06 — REGNUM Минздрав Северной Осетии намерен привлечь к работе в ковидных госпиталях выпускников медколледжа и медицинской академии, а также ординаторов и преподавателей вуза. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев в своем Instagram.

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По его словам, привлечение выпускников-медиков решит проблему нехватки кадров, которая ощущается из-за того, что многих медработников нельзя в настоящее время использовать для работы в ковидных госпиталях, так как они находятся в зоне риска из-за возраста 65+.

Гогичаев также отметил, что желающие помочь в «красной зоне» есть и среди преподавателей и доцентов вуза и медтехникума.

Напомним, в Северной Осетии волонтеры из числа студентов медицинской академии принимали активное участие в борьбе с коронавирусом во время первой волны распространения инфекции.

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