Челябинск, , 10:05 — REGNUM В Челябинской области за 25 октября скончались ещё семеро пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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От COVID-19 умерли мужчины 59 и 62 лет и 40-летняя женщина. Ещё у двух женщин 69 и 80 лет были сердечно-сосудистые заболевания, у 89-летней пациентки — хроническая обструктивная болезнь лёгких и гипертония, а у 60-летней — сахарный диабет и лёгочно-сердечная недостаточность.

С начала пандемии от COVID-19 умерли уже 156 человек. А ещё 455 скончались по другим причинам.