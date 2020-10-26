Москва, , 10:04 — REGNUM Главным критериями для жителей России при выборе нового автомобиля являются экономичность (44%) и безопасность (38%), свидетельствуют результаты исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Читайте также: Названы самые популярные в России марки автомобилей

Также приоритетным при покупке нового авто является внешний вид (37%), размер транспортного средства (36%), марка автомобиля (35%) и проходимость (26%).

Кроме того, при выборе нового автомобиля 22% граждан обращают внимание тип топлива (бензин, дизельное топливо, электричество). Меньше всего покупателей авто волнуют престижность (6%) и экологичность (4%).

Онлайн-опрос проведен в июле 2020 года. Опрошены 1500 автомобилистов в России старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в тройку лучших полноприводных автомобилей с пробегом по версии журнала «За рулем» вошли Hyundai Creta, Renault Kaptur и Kia Sorento.

Подробнее на тему: Эксперты назвали лучшие полноприводные автомобили с пробегом