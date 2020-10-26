Сантьяго, , 10:00 — REGNUM Сотни тысяч чилийцев вышли на улицы, чтобы отпраздновать отмену конституции 1980 года, принятой при Аугусто Пиночете. Об этом сообщает Prensa Latina.

Отмечается, что, согласно обработке 97% протоколов, более 78% жителей страны поддержали такое решение и ещё 79,1% высказались в пользу создания новой конституции Учредительным собранием. Против отмены конституции старого образца высказались 21,7%.

Теперь чилийцам предстоит выбрать членов Учредительного собрания: выборы состоятся 11 апреля 2021 года, после чего начнётся работа над проектом конституции. Голосование по проекту новой конституции состоится в 2022 году.