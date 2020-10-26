Томск, , 09:59 — REGNUM Жителей Томской области предупредили о надвигающейся непогоде.

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 27 октября в регионе ожидаются осадки, в отдельных районах сильные в виде дождя и мокрого снега. Также прогнозируются гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае устраняют разрушительные последствия циклона, бушевавшего в регионе 23−24 октября.

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