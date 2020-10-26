Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Марк Уолберг опубликовал видеоролик, на котором он показал фанатам свои усы. Об этом 25 октября сообщила «Игромания».

В ролике актёр просит не спрашивать ничего о его новых усах. Вероятно, ему пришлось сменить имидж ради съёмок в экранизации игры Uncharted — чтобы соответствовать образу своего персонажа Салли.

Напомним, в экранизации Uncharted Марк Уолберг сыграет Виктора Салливана — наставника главного героя. Премьера фильма ожидается в июле 2021 года.

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