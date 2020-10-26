Киев, , 09:55 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 5426 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщил 26 октября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, в результате осложнений в стране, вызванных коронавирусной пневмонией, за сутки скончались 73 человека, выздоровели 1029 пациентов.

Всего за время пандемии на Украине выявили почти 349 тыс. случаев заражения, из них 6464 случая оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 6 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. От осложнений болезни скончались 102 пациента.

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