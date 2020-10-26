Токио, , 09:52 — REGNUM На официальном YouTube-канале Sega вышел ролик, посвящённый 60-летней истории компании. Его опубликовали 25 октября.

В ролике показаны наиболее значимые этапы в развитии компании Sega. Среди них: релиз консоли Mega Drive, создание первой игры о еже Сонике, а также сотрудничество со многими известными компаниями-разработчиками.

Напомним, Sega была основана в штате Гавайи (США) в 1960 году. Изначально компания занималась предоставлением различных платных развлечений американским солдатам.

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