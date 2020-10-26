Москва, , 09:50 — REGNUM Число российских учителей, работающих в школах Узбекистана, планируется довести до 1 тыс. человек. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.

По её словам, в 2020 году в Узбекистан планируется направить 100 учителей. Присутствие российских преподавателей планируется постепенно увеличить до 1 тыс. к 2030 году. Кроме того, обучений пройдут до 30 тыс. местных педагогов.

Захарова отметила, что средства на реализацию проекта будут выделены из федерального бюджета России. Часть средств также предоставит узбекистанская сторона и спонсоры.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре министерство просвещения России провело в Узбекистане масштабное тестирование, в котором приняли участием более 1,3 тыс. учителей местных школ.

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