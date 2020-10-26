Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 43 миллиона. Об этом 26 октября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 08:00 мск в мире было выявлено 43 009 938 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (8 636 165 заразившихся), Индия (7 909 959) и Бразилия (5 394 128).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 1 153 861 и что в настоящее время 28 959 766 пациентов вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 24 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное число выявленных случаев заражения коронавирусом — 465 322.