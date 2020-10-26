Петропавловск-Камчатский, , 09:54 — REGNUM На Камчатке за минувшие сутки выявлен 51 новый носитель коронавируса, в госпиталях получают лечение 300 местных жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В пяти госпиталях региона развёрнуто 460 койко-мест для ковидных больных. Шесть человек — в реанимации, один из пациентов — в крайне тяжёлом состоянии.

На 26 октября на полуострове выдан 5521 положительный тест на коронавирус, выздоровел после лечения 3541 пациент (+6 за сутки), скончались 70 жителей Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с распространением коронавируса в Республике Алтай остаётся сложной. Основной прирост заболевших по-прежнему приходятся на относительно густонаселённые Горно-Алтайск и Майминский район.