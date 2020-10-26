Чебоксары, , 09:46 — REGNUM В Чувашии планируют разработать вариант дополнительного развёртывания коек для пациентов с коронавирусом, внебольничной пневмонией и ОРВИ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение дал сегодня, 26 октября, на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев.

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По словам руководителя республики, ежесуточно в республике на прошлой неделе выявляли 55−57 случаев заражения коронавирусом, что выше, чем было неделей ранее. В связи с этим Олег Николаев поручил министерству здравоохранения Чувашии проработать «вариант развёртывания дополнительных коек» с учётом трёх групп пациентов: у кого подтверждено заражение коронавирусом, диагностирована внебольничная пневмония и кто заболел ОРВИ, так как для лечения предусмотрены разные протоколы и медицинские мероприятия.

«Нужно посмотреть резервы (коечного фонда, — прим. ИА REGNUM) в случае развития ситуации в негативном ключе», — сказал Олег Николаев.

По данным минздрава Чувашии на 22 октября, в республике развёрнуто 1879 коек для лечения пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Лечение в стационарах проходили 1400 человек, на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 27 человек. На базе республиканского детского санатория «Лесная сказка» (Алый парус) работает обсерватор на 140 мест для пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев ранее заявил, что в регионе «остаётся напряжённой» ситуация с коронавирусом, поэтому на первый план выходит соблюдение всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Он поручил активизировать работу мобильных групп и наказывать нарушителей в соответствии с законом.

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