Варшава, , 09:45 — REGNUM Состоялся анонс необычной игры Forester Simulator («Симулятор лесничего»). Дебютный трейлер проекта опубликовали 25 октября на YouTube-канале польского издательства PlayWay.

В Forester Simulator геймерам предстоит сажать деревья, кормить животных и различными способами следить за благосостоянием леса. В игре также реализована особая механика борьбы с нарушителями порядка — их нужно будет выслеживать и передавать в руки полиции.

Дата релиза проекта пока не сообщается. Его разработкой занимается польская студия TreeCrew.

Читайте ранее в этом сюжете: Популярная игра Bloodstained: Ritual of the Night выйдет на Android и iOS

Читайте развитие сюжета: Sega опубликовала видеоролик, посвящённый 60-му юбилею компании