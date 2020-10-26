Махачкала, , 10:00 — REGNUM Работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию призывной молодежи необходимо усилить в Дагестане в связи с ухудшением воинской дисциплины среди военнослужащих из республики. К этой работе нужно привлекать спортсменов, общественных деятелей и представителей духовенства, заявил врио главы Дагестана Сергей Меликов в ходе совещания с участием представителей Минобороны России.

Меликов отметил, что большинство выходцев из Дагестана «с честью и достоинством выполняют свой воинский долг». По его словам, в республике проводится большая работа, направленная на патриотическое воспитание детей и молодежи, в том числе в рамках общего и дополнительного образования. Несмотря на это, в последнее время наметилась тенденция ухудшения воинской дисциплины среди военнослужащих из Дагестана, считает Меликов.

«В связи с этим важной и значимой является работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию призывной молодежи, в том числе с привлечением духовенства, общественных организаций, спортсменов», — сказал Меликов.

По его словам, важное значение в работе с допризывной и призывной молодежью должна иметь реализация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», регулярное проведение физкультурных и спортивных мероприятий. Врио главы Дагестана также указал, что минмолодежи республики совместно с другими ведомствами должно реализовывать обширный спектр культурно-просветительских проектов и воспитательных мероприятий.

Меликов подчеркнул, что необходимо вести работу с военнослужащими-дагестанцами по месту прохождения службы, активнее привлекать к ней национально-культурные центры дагестанцев в субъектах РФ. Особое внимание, по его словам, должно уделяться тем военнослужащим, которые отказываются выполнять требования воинских уставов, приказы командиров.