Кигали, , 09:46 — REGNUM Администрации школ Руанды начнут проверять на предмет нарушения запрета на проведение тестов на беременность среди учениц. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на постановление министерства образования Руанды.

В соответствии с постановлением, обязательное проведение теста на беременность для поступления в новую школу или в начале учебного года является дискриминацией и нарушением прав человека.

По информации репортеров, ранее без отрицательного теста на беременность девочка не могла поступить в частную школу или начать новый учебный год.

В министерстве образования подчеркнули, что беременные школьницы не должны быть лишены права на посещение школьных занятий.