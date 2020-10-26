Белгород, , 09:46 — REGNUM Четыре месяца без жизненно необходимого препарата находится 11-летняя жительница города Губкин Белгородской области. Проверку по факту необеспечения её лекарством начали в региональных прокуратуре и Следственном комитете, сообщает 26 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службы ведомств.

Видеосюжет о девочке-инвалиде показали в эфире одного из федеральных СМИ. Ребёнку назначен препарат, который не зарегистрирован в России. Департамент здравоохранения региона ссылался на то, что в этом случае не обязан предоставлять или закупать это лекарство. После судебного разбирательства между сторонами было заключено мировое соглашение — чиновники обещали найти источники финансирования

«Однако в последнее время денег на приобретение лекарств не имеется. Обращение родителей ребёнка в благотворительные фонды остаются без удовлетворения, т.к. имеются данные, что ребёнок обеспечивается лекарством за счёт государства. В ходе проверки следователи установят степень причинённого вреда здоровью ребёнка вследствие отсутствия препарата, своевременность и полноту принятых должностными лицами мер по приобретению лекарства для больного ребёнка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в региональном СК.

Свою проверку провели и в прокуратуре Белгородской области, по результатам которой заместителю губернатора области внесено представление с требованием о незамедлительном обеспечении ребёнка лекарственным препаратом. В течение пяти дней в надзорном ведомстве ждут отчёт о рассмотрении представления. Ситуацию взяли на контроль.