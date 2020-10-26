Белгород, 26 октября 2020, 09:46 — REGNUM Четыре месяца без жизненно необходимого препарата находится 11-летняя жительница города Губкин Белгородской области. Проверку по факту необеспечения её лекарством начали в региональных прокуратуре и Следственном комитете, сообщает 26 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службы ведомств.
Видеосюжет о девочке-инвалиде показали в эфире одного из федеральных СМИ. Ребёнку назначен препарат, который не зарегистрирован в России. Департамент здравоохранения региона ссылался на то, что в этом случае не обязан предоставлять или закупать это лекарство. После судебного разбирательства между сторонами было заключено мировое соглашение — чиновники обещали найти источники финансирования
Свою проверку провели и в прокуратуре Белгородской области, по результатам которой заместителю губернатора области внесено представление с требованием о незамедлительном обеспечении ребёнка лекарственным препаратом. В течение пяти дней в надзорном ведомстве ждут отчёт о рассмотрении представления. Ситуацию взяли на контроль.