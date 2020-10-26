Пермь, , 09:41 — REGNUM В Пермском крае против на юридические лица и предпринимателей, нарушавших масочный режим, составлено уже 885 протоколов. Об этом пишут СМИ.

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Издание Business Class со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает, что к 22 октября в судах рассмотрели 530 дел. По итогам заседаний 130 нарушителям пришлось приостановить свою деятельность, а ещё 336 заплатили штраф.

36 бизнесменов отделались предупреждениями. А в отношении 45 тех, против кого составили протоколы, административные дела прекратили.