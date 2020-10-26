Москва, , 09:44 — REGNUM В настоящее время на территории России общее число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 57,8 млн. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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"В Российской Федерации проведено более 57,8 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 476 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 354 238 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 24 октября число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 57 344 952.