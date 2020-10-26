Гуанчжоу, Китай, , 09:39 — REGNUM Компания NetEase выпустит игру Bloodstained: Ritual of the Night на мобильных устройствах. Об этом 26 октября сообщает издание PR Times.

Версия игры для Android и iOS получит обновлённое управление и интерфейс, а также новую систему достижений. Дата релиза пока не сообщается.

Напомним, Bloodstained: Ritual of the Night — это ролевой экшен, разработанный японским геймдизайнером Кодзи Игараси. Она вышла в 2019 году и получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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