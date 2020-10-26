Москва, , 09:38 — REGNUM В 2020 году у жителей России, ищущих костюм на Хэллоуин, наибольшей популярностью пользуется наряд коронавируса. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе сервиса размещения объявлений «Авито».

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"В ассортименте не только костюмы пиратов и ведьм, на рынке можно найти и более креативные решения — в этом году особенно популярен костюм коронавируса», — говорится в сообщении.

При этом в 2020 году жители страны увлечены подготовкой к Хэллоуину больше, чем в 2019 году, поскольку спрос на товары к мероприятию повысился на 18%.

В пресс-службе сервиса подчеркнули, что в объявлениях можно найти как костюм коронавируса за 20 тысяч рублей, так и бюджетные варианты зелёного надувного микроба, похожего на коронавирус, которые обойдутся в 2500 рублей.