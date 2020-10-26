Уфа, , 09:42 — REGNUM Людей с хроническими заболеваниями и граждан пожилого возраста могут перевести на полную самоизоляцию в Башкирии. Принятие такого решения допустил глава региона Радий Хабиров 26 октября на совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, наиболее тяжело болеют и умирают именно такие пациенты. «Я допускаю такую возможность. У нас перечень таких больных есть, мы можем их на полную обязательную изоляцию посадить с осуществлением контроля. Если мы готовы это сделать, то давайте обсуждать», — подчеркнул Хабиров.

Глава Башкирии напомнил, что по этому вопросу ждет предложений от минздрава республики. Министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что этот вопрос прорабатывается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в некоторых районах Башкирии могут приостановить проведение диспансеризации и профосмотров.

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