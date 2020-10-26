Рустави, , 09:41 — REGNUM Статую, символизирующую сильное загрязнение воздуха, установили в грузинском городе Рустави активисты организации «Задыхаемся». Сообщение об этом было размещено на странице движения в соцсети Facebook.

«Надеемся, что эта статуя скоро станет символом победы и мы сможем дышать свежим воздухом в Рустави. А пока надеемся, что многие задумаются над решением этой проблемы и начнут действовать», — говорится с сообщении.

Отмечается, что ранее была запланирована большая презентация, посвященная загрязнению воздуха в Рустави, но ее решили отложить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии.

Стоит отметить, что в окрестностях Рустави находятся более 20 действующих заводов, из-за чего в городе регулярно фиксируют повышенную концентрацию в воздухе вредных веществ. Ранее в правительстве приняли план по улучшению качества воздуха в Рустави. Заводам планируется предписать строгие нормативы по вредным выбросам, а Департамент экологического надзора — наделить правом приостанавливать деятельность предприятий в случае выявления нарушений.

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