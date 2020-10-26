Москва, , 12:01 — REGNUM В России от гриппа вакцинировано недостаточное количество граждан. Об этом 26 октября заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Прививка от гриппа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, на данный момент в РФ привито от гриппа 38 млн человек, в то время как необходимо привить около 80 млн человек.

«Для другого периода 38 млн привитых было бы «за глаза» достаточно, но сейчас этого недостаточно», — сказал Онищенко.

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