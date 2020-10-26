Астрахань, , 09:34 — REGNUM Отопительный сезон в Астрахани начинается с 26 октября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.

Распоряжение администрации города о старте отопительного сезона подписано 23 октября, в соответствии с ним с 26 октября все теплоснабжающие организации должны начать подачу тепла в дома и учреждения.

Отопительный сезон в регионе ранее начался в Ахтубинском, Енотаевском, Камызякском, Красноярском, Лиманском, Наримановском, Приволжском и Черноярском районах. Отметим, что в этом году в Астраханской области, как и в других регионах, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и ранним сезоном ОРВИ было принято решение начать отопительный сезон раньше срока.