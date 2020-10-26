Вашингтон, , 09:33 — REGNUM В сети появился первый геймплейный трейлер игры Hello Engineer. Его опубликовали 25 октября на официальном YouTube-канале издательства tinyBuildGAMES.

В Hello Engineer игрокам предстоит строить различные механизмы для того, чтобы сбежать из закрытого парка аттракционов. При этом им будет пытаться помешать злой сосед из игры Hello Neighbour, который умеет создавать ловушки и роботов.

Релиз Hello Engineer ожидается в 2021 году. Разработчики отмечают, что в игре будет несколько режимов: как кооперативный, так и «игрок против игрока».

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