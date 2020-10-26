Москва, , 09:32 — REGNUM Для зачатия ребёнка после вакцинирования от коронавируса необходимо провести консультацию с лечащим врачом. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Опасность Иван Шилов © ИА REGNUM

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"При планировании беременности в поствакцинальный период необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, что позволит принять взвешенное решение с учетом вашего состояния здоровья», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».