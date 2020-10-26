Петропавловск-Камчатский, , 09:47 — REGNUM Родственники депутата Законодательного собрания Камчатского края Михаила Пучковского обратились к губернатору Владимиру Солодову с просьбой принять все возможные меры для его лечения, сообщает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

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По словам родственников Михаила Пучковского, его выписали из городской больницы №1 не в связи с выздоровлением, а потому что эта больница перепрофилируется на лечение пациентов с коронавирусом. Семье больного было предложено забрать его домой, где и продолжить уход за ним своими силами.

«Учитывая состояние здоровья больного после перенесённого им острого заболевания (подробности скрыты для сохранения медицинской тайны), надеяться на благоприятный исход домашнего ухода за М. Пучковским немыслимо. По настойчивой просьбе дочери Пучковского его на личном транспорте перевезли из городской больницы №1 в Сестринское отделение Петропавловск-Камчатской городской гериатрической больницы, где он и находится в настоящее время», — цитирует обращение родственников агентство.

Родные просят «принять все возможные меры, которые может принять министерство здравоохранения Камчатского края по лечению Михаила Пучковского, а не отправлять его умирать в семью, которая недавно похоронила его дочь — инвалида с рождения».

Как сообщало ИА REGNUM, в многофункциональном медицинском центре на территории военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке проходят лечение более 60 жителей региона.