Чебоксары, , 09:30 — REGNUM В Чувашии в условиях «напряжённой ситуации» с коронавирусом активизируют работу мобильных контрольных групп и дезинфекцию общественных мест, также будет усилена профилактическая работа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение дал сегодня, 26 октября, на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев.

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Руководитель республики констатировал, что в регионе «остаётся напряжённой» ситуация с коронавирусом, поэтому на первый план выходит соблюдение всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В связи с этим Олег Николаев поручил активизировать работу мобильных групп и наказывать нарушителей в соответствии с законом.

«К сожалению, некоторые хозяйствующие субъекты и граждане просто безрассудно пренебрегают мерами безопасности, и это приводит к не совсем желаемому развитию событий. Пусть тяжело, но надо таких нарушителей наказывать. Здесь очень важно действовать, исходя не из желания оштрафовать, а по принципу, что обеспечиваем максимальную безопасность большого количества людей, общественную безопасность», — сказал глава Чувашии.

Помимо контрольных мероприятий, Олег Николаев призвал муниципальных глав усилить дезинфекцию общественных мест, а также профилактическую работу.

Отметим, что в Чувашии ежесуточно регистрируют от 50 до 57 носителей коронавируса. Напомним, 24 октября подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии — 9550 случаев.

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