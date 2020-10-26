Чебоксары, 26 октября 2020, 09:30 — REGNUM В Чувашии в условиях «напряжённой ситуации» с коронавирусом активизируют работу мобильных контрольных групп и дезинфекцию общественных мест, также будет усилена профилактическая работа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение дал сегодня, 26 октября, на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев.
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Руководитель республики констатировал, что в регионе «остаётся напряжённой» ситуация с коронавирусом, поэтому на первый план выходит соблюдение всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В связи с этим Олег Николаев поручил активизировать работу мобильных групп и наказывать нарушителей в соответствии с законом.
Помимо контрольных мероприятий, Олег Николаев призвал муниципальных глав усилить дезинфекцию общественных мест, а также профилактическую работу.
Отметим, что в Чувашии ежесуточно регистрируют от 50 до 57 носителей коронавируса. Напомним, 24 октября подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии — 9550 случаев.
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