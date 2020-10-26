Владикавказ, 26 октября 2020, 09:30 — REGNUM Северная Осетия проводила на армейскую службу 50 новобранцев. Они будут служить в воздушно-десантных войсках, сообщила ГТРК «Алания». Местом службы для будущих десантников станут воинские подразделения Центрального военного округа.
Проводы новобранцев состоялись в торжественной обстановке у памятника основателю ВДВ Василию Маргелову. Как считают призывники, им повезло, что их отобрали для службы в престижных воздушно-десантных войсках.
«Очень рад, что отобрался именно в ВДВ. Это очень престижно. Туда не так просто попасть. Мы будем стараться проявить себя и достойно показать нашу республику»,— цитирует одного из них телеканал «Алания».
Напомним, впервые после длительного перерыва призывников из Северной Осетии направили на службу в ВДВ осенью 2018 года. Тогда были призваны в элитные войска 17 новобранцев из республики.
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