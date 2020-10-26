Воронеж, , 09:28 — REGNUM Восемь вузов отправили студентов на дистанционное обучение в Воронеже, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию учебных заведений.

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На дистанционное обучение на период с 26 октября и по 8−9 ноября отправляют учащихся Воронежский государственный аграрный университет (ВГАУ), Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ), Воронежский государственный педагогический университет (ВГПУ), Воронежский экономико-правовой институт (ВЭПИ), а также Воронежский филиал РЭУ имени Плеханова. С 23 октября решение о полном переводе студентов на дистанционный формат обучения было принято в Воронежском государственном техническом университете (опорном вузе), также дистанционный формат обучения введён в Воронежском госуниверситете и в Воронежской государственной медицинской академии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководству вузов региона оперативным штабом было рекомендовано перейти на дистанционный формат работы — в связи с ростом распространения коронавируса в регионе. Также в Воронежской области продлили каникулы для школьников — на период с 26 октября до 8 ноября.