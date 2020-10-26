Новосибирск, , 09:20 — REGNUM За прошедшие сутки в Новосибирской области скончались шесть пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Это 66-летний и 74-летний мужчины, а также женщины в возрасте 64 года, 72 года, 86 лет и 90 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 октября в региональном оперативном штабе.

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Таким образом, за весь период пандемии в Новосибирской области умерли 566 пациентов с коронавирусом.

Напомним, за сутки 25 октября в регионе скончались три пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Новосибирской области выявлено 16 398 случаев заражения коронавирусом.

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