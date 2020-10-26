Нальчик, , 09:19 — REGNUM В Кабардино-Балкарии установлен факт работы в медицинской организации без необходимого профессионального образования. В нем уличили медсестру психоневрологического диспансера. При проверке оказалось, что женщина в течение пяти лет работала без диплома, сообщили 26 октября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Вернее диплом о среднем профессиональном образовании она при трудоустройстве предоставила, но он был поддельным. Женщина купила его в 2006 году, а в 2014 году представился случай устроиться на работу в диспансер на должность палатной сестры. Проработала она на этом посту целых пять лет, пока ее не разоблачили и не возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

В настоящее время следствие по делу завершено и суд признал липовую медсестру виновной, назначив ей наказание в виде обязательных работ.

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